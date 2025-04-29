Движение машин через ж/д переезд в деревне Криулино ограничат с 1 по 4 мая

В Подмосковье продолжают модернизировать железную дорогу для безопасности и удобства пассажиров. С 1 по 4 мая будет ограничено движение машин через переезд в деревне Криулино в Павлово-Посадском округе.

Изменения вводятся из-за проведения необходимых ремонтных работ.

Автомобилисты в эти дни смогут воспользоваться альтернативными путями объезда — через Носовихинское шоссе, а также через Московское малое кольцо.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с работами. Владельцам машин также порекомендовали заблаговременно планировать поездки и выбирать оптимальные маршруты.