Движение машин через ж/д переезд в деревне Криулино ограничат с 1 по 4 мая

В Подмосковье продолжают модернизировать железную дорогу для безопасности и удобства пассажиров. С 1 по 4 мая будет ограничено движение машин через переезд в деревне Криулино в Павлово-Посадском округе.
Изменения вводятся из-за проведения необходимых ремонтных работ.
Автомобилисты в эти дни смогут воспользоваться альтернативными путями объезда — через Носовихинское шоссе, а также через Московское малое кольцо.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с работами. Владельцам машин также порекомендовали заблаговременно планировать поездки и выбирать оптимальные маршруты.
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