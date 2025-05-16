Движение машин через ж/д переезд в деревне Криулино ограничат 17 мая

Жителям и гостям Павлово-Посадского городского округа следует заранее подготовиться к временным изменениям в дорожном движении. В ночь на 17 мая перекроют движение по железнодорожному переезду в деревне Криулино.
Ограничения будут действовать с полуночи до 6:00 в связи с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.
Для водителей, которым необходимо будет проехать вышеуказанный участок, разработали альтернативный маршрут. Объезд будет осуществляться через Носовихинское шоссе и Московское малое кольцо (А-107).
Водителей призывают заблаговременно планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным ограничениям.
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