Движение машин через 3 железнодорожных переезда в Подмосковье ограничат с 26 марта

С 26 марта ограничат движение машин через три железнодорожных переезда в Орехово-Зуеве, Луховицах и Павловском Посаде. В Минтрансе Подмосковья пояснили, что в округах проведут ремонтные работы.

Переезд на автомобильной дороге Ликино-Дулево закроют с 06:00 до 23:59 в среду, 26 марта. Водителям советуют выбирать альтернативный маршрут, примыкающий к Носовихинскому шоссе возле города Дрезна.

Кроме того, 27 и 28 марта, 31 марта, 2 апреля, а также 4 и 9 апреля в дневное время будет закрыт переезд возле станции Луховицы. Объезд возможен по улице Гагарина.

Ограничат движение 29 марта с 00:01 до 23:59 через переезд в деревне Криулино в городском округе Павловский Посад. Автомобилисты смогут проехать через Носовихинское шоссе и Московское Малое Кольцо.