Движение грузовиков ограничат на одной из трасс в Можайском округе

Движение мусоровозов и другого тяжелого транспорта по дороге «Уваровка — Семеновское — Кусково — Люльки» будет ограничено. Глава Можайского округа Денис Мордвинцев встретился с жителями трех населенных пунктов, чтобы рассказать о готовящихся изменениях.

Решение по дороге принято по итогам совместного выезда с представителями Министерства транспорта Подмосковья, «Мосавтодора» и ГИБДД. Чтобы минимизировать неудобства, процесс ограничения движения большегрузов будет проходить в несколько этапов.

Денис Мордвинцев сообщил, что на первом этапе установлены информационные плакаты с двух сторон дороги, которые предупреждают о скором закрытии движения для грузовиков. Патрули ГИБДД проводят разъяснительную работу с водителями, останавливают транспорт и информируют об альтернативных маршрутах. Эти меры позволят подготовить всех участников движения к предстоящим изменениям. Ограничения коснутся только транспорта тяжелее 15 тонн, чтобы сохранить обслуживание газгольдеров и вывоз мусора.

За деревней Лобково в ближайшее время установят камеру фотовидеофиксации. После сокращения потока транзитных большегрузов сотрудники «Мосавтодора» начнут приводить в порядок дорожное покрытие.

Глава Можайского округа поблагодарил жителей за активную позицию и понимание, а также попросил перевозчиков и местные предприятия заранее спланировать альтернативные маршруты. «Все этапы держу на личном контроле», — подытожил Денис Мордвинцев.