Движение электричек на Белорусском и Савеловском направлениях изменится до 6 октября

График движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях изменят с 4 по 6 октября. Временные ограничения введут из-за строительных работ на станции Петровско-Разумовская.

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, с 4 по 6 октября с 23:00 до 7:00 закроют второй главный путь на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково и на станции Бескудниково.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 7:30 интервалы движения увеличат до 20 минут. Часть поездов проследует без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Дегунино.

На Белорусском направлении после 22:30 интервалы движения увеличат до 20-30 минут, а часть поездов вечером пройдет до Белорусского вокзала.

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