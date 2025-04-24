Движение через ж/д переезд «Петелино — Кубинка-1» в Одинцове временно ограничат
Железнодорожный переезд 63 километра перегона «Петелино — Кубинка-1» в Одинцовском городском округе в ночь с 29 на 30 апреля будет временно закрыт. Ограничение связано с проведением ремонтных работ.
В указанный период специалисты Бекасовской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» проведут замену дефектных рельсов и железобетонных шпал в границах переезда.
Администрация Одинцовского округа, представители РЖД и Госавтоинспекция рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и использовать объездные пути.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте администрации Одинцовского округа.
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