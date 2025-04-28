О временном закрытии автомобильного движения через переезд, расположенный на 58 километре перегона «Голицыно — Петелино», недалеко от железнодорожной платформы «Часцовская», сообщили представители Бекасовской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры, которая является частью ОАО «РЖД».

Это сотрудничество организовали вместе с администрацией Одинцовского округа и местным отделом ГИБДД. Ремонтные работы начали с вечера 28 апреля 2025 года с 22:00 и планируют закончить до утра 29 апреля до 07:00. На время выполнения ремонта движение автомобилей через переезд организовали в реверсивном режиме, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Рабочие «РЖД» займутся сваркой и заменой плит устройства заграждения переезда, что является важной частью обеспечения безопасности на данном участке дороги. Это обновление поможет улучшить состояние переезда и предотвратить возможные инциденты в будущем. В связи с работами водителям настоятельно рекомендуют учитывать информацию при планировании своих поездок, чтобы избежать задержек и ненужных сложностей.