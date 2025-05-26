Движение через переезды в Луховицах и Богородском округе ограничат до 28 мая

С 26 по 28 мая в Московской области закроют проезд через два железнодорожных переезда из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на Московскую железную дорогу.

В районе станции Фрязево движение ограничат с 22:00 до 05:00 в ночь с 26 на 27 мая и с 27 на 28 мая. Машины будут пропускать по одной полосе — в реверсивном режиме. В Луховицах, на переезде у Озерной улицы, проезд закроют с 08:00 до 16:00 27 и 28 мая.

Водителям рекомендуют использовать переезд на улице Гагарина рядом с Луховицким мукомольным заводом. Также железнодорожники просят водителей отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут. Ремонт необходим для повышения безопасности движения.