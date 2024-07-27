Движение автотранспорта рядом со стадионом «Арена Химки» ограничат 28 июля

В городском округе Химки 28 июля временно ограничат движение по улицам, прилегающим к стадиону «Арена Химки», в связи с проведением матча Российской Премьер-Лиги между командами «Химки» и «Спартак». Ограничения будут действовать несколько часов, начиная за три часа до начала матча и два часа после его окончания.

Двухстороннее движение будет организовано на улицах Кольцевая, Московская, Чапаева и Ватутина. Кроме того, проезд грузового транспорта будет ограничен по улице Кирова от пересечения с улицей Калинина до улицы Чапаева.

После завершения матча также будет перекрыта улица Калинина от улицы Спартаковской до Кирова, в то время как движение на дороге до улицы Кольцевой будет восстановлено.

Напомним, что матч нового сезона начнется в это воскресенье в 15:00. На стадионе «Арена Химки» красно-черные встретятся с московским «Спартаком». Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в движении.

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