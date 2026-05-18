Движение автомобилей на ж/д переезде в Одинцове приостановят с 18 по 21 мая

Движение автомобилей на железнодорожном переезде между остановками Захарово и Хлюпино в Одинцовском округе приостановят 18 мая. Ограничения сохранятся до 21 числа.

Временные изменения связаны с проведением необходимых ремонтно-путевых работ.

Водителей предупредили, что объезд участка доступен через ЦКАД, а также через поселок Летний отдых, расположенный в сельском поселении Захаровское.

Сотрудники Московской железной дороги обратились к водителям с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием. Автомобилистам порекомендовали заблаговременно планировать маршруты поездок и быть внимательными.