Движение автомобилей на трех переездах в Подмосковье ограничат с 17 августа

Движение транспорта на трех переездах рядом с остановочным пунктом Ипподром и станцией Лобня в Подмосковье будет ограничено из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на МЖД.

С 22:00 в воскресенье до 5:00 закроют участок у Ипподрома. На время замены рельс можно воспользоваться переездом около остановочного пункта Загорново.

Также ограничения будут действовать на Букинском шоссе вблизи станции Лобня. Там планируют менять асфальтобетонное покрытие с 23:00 до 06:00 18 и 19 августа, а также 19 и 20 числа в том же время. Для удобства предлагают переезд в районе Краснополянского проезда.

Ремонтные работы проведут с 23:00 до 06:00 20 и 21 числа и в аналогичные часы 21 и 22 августа на пересечении с Шереметьевском шоссе возле станции Лобня. Тут движение транспорта организуют по одной полосе в реверсивном режиме.

В пресс-службе Московской железной дороги призвали водителей отнестись к временным ограничениям с пониманием и планировать поездки заранее.