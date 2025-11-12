Движение автомобилей на двух переездах в Дмитрове и Лобне ограничат с 14 октября

С 14 октября в Подмосковье временно ограничат движение на двух железнодорожных переездах из-за ремонта. Работы пройдут на переезде в Некрасовском поселке Дмитровского округа и у остановочного пункта Луговая на Савеловском направлении в Лобне. Во время ремонта рабочие заменят резинокордовым покрытием.

Переезд в Некрасовском закроют с 14 октября с 09:00 до 21:00 17 октября. В это время объезд организуют через Дмитровское шоссе. Переезд у Луговой временно закроют с 20 октября с 09:00 до 21:00 24 октября. Объехать можно будет по Северном обходу Лобни.

Московская железная дорога просит водителей заранее планировать поездки и с пониманием относиться к временным ограничениям, которые проводятся для повышения безопасности движения.