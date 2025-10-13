Движение автомобилей на 2 ж/д переездах в Подмосковье ограничат с 14 октября

С 14 октября в Московской области введут временные ограничения движения для автомобилистов на двух железнодорожных переездах. Это связано с плановыми ремонтными работами.

С 9:00 14 октября и до 21:00 17 октября будет полностью закрыт переезд, расположенный в поселке Некрасовский в Дмитровском округе. Для транспорта в этот период будет организуют объезд по Дмитровскому шоссе.

Следующий этап работ затронет переезд вблизи станции Луговая Савеловского направления в Лобне. Он будет временно недоступен для машин с 9:00 20 октября до 21:00 24 октября. Там для проезда предложат использовать автодорогу Северный обход Лобни.

Московская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать маршруты.