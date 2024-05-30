«Энергомаш» из Химок разработал двигатели для ракеты-носителя «Союз-2.1а»

«Энергомаш» разработал двигатели РД-107А и РД-108А, которые вошли в состав ракеты-носителя. Полет продлится 50 часов 4 минуты. Через двое суток после отправки корабль «Прогресс МС-27» сблизится с Международной космической станцией. Стыковка с малым исследовательским модулем «Поиск» запланирована на 1 июня в 14:47.

Грузовой корабль будет находиться на орбите 173 суток. «Прогресс МС-27» доставит на станцию 1,3 тонн аппаратуры и оборудования для систем МКС, укладок для экспериментов, одежды, продуктов, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 754 килограммов топлива для дозаправки, а также 420 литров питьевой воды для космонавтов и 40 килограмм азота для пополнения атмосферы станции.

Еще «Прогресс МС-27» доставит подарки для космонавтов. Командир отряда Олег Кононенко отметит 60-летний юбилей на орбите 21 июня. Ему подарят шоколадные конфеты ручной работы. А для Алекснадра Гребенкина предназначен презент от родственников — футболка с фотографиями космонавта и надписью «От мечты к звездам». Он отметит 42 день рождения 15 июля.

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