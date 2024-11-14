Двери отремонтировали более чем в тысяче подъездов Подмосковья в октябре

Коммунальные службы Подмосковья отремонтировали входные двери более чем в одной тысяче подъездов в октябре. Это позволило снизить теплопотери и повысить безопасность жителей.
Управляющие компании Подмосковья обязаны следить за состояние входных дверей в подъезды многоквартирных домов. Они должны автоматически закрываться, чтобы не допускать внутрь посторонних. Кроме того, они должны быть оснащены уплотнителем для снижения шума и теплопотерь.
Сообщить о нарушениях в работе входных групп жители могут в УК или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
Галериста Гельмана и блогера Юсубова внесли в список террористов и экстремистов
Плановый ремонт теплосетей провели в Сергиевом Посаде
Глава Воскресенска встретился с жителями микрорайона Цемгигант
Кукольный спектакль по сказкам Пушкина показали в Воскресенске
Занятие по профилактике буллинга провели в школе № 17 Воскресенска
Кадеты из Лобни прошли в финал всероссийского патриотического конкурса
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте