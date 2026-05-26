Еще 12 участков сельхозназначения передали новым правообладателям в Подмосковье

Двенадцать земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 488 гектаров, изъятых у недобросовестных землепользователей, нашли новых владельцев в Московской области. Земли в Богородском, Шатуре, Орехово-Зуевском и Клину были переданы новым правообладателям после проведения торгов.

Участки были изъяты у собственников за неиспользование: землю не обрабатывали несколько лет, и она заросла кустарниками и сорными травами. Изъятие земель произошло по решению суда, после того как собственники не исправили ситуацию. Торги за сельхозземли, организованные Комитетом по конкурентной политике Московской области, прошли на электронной площадке «РТС-Тендер». Общая стоимость проданных участков превысила 907,5 млн рублей.

Важно отметить, что с момента обнаружения нарушений муниципальным земельным контролем правообладатель может изменить ситуацию и сохранить земли. На это ему дается время. Если собственник не исправил нарушение в установленный Россельхознадзором срок, он привлекается к административной ответственности, а материалы направляются в суд для принятия решения об изъятии и выставлении участка на торги.

Посмотреть земельные участки, выставленные на торги, можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.