Двенадцать школ Богородского округа вошли в топ-100 лучших школ Подмосковья

По итогам ежегодного рейтинга 2026 года в список топ-100 лучших школ Московской области вошли 12 образовательных организаций Богородского округа. Четыре центра образования округа попали в первую полусотню.

Лучший результат показал Центр образования № 2 имени Короленко, занявший 30-е место. Центр образования № 10 расположился на 32-й строчке, Центр образования № 83 — на 37-й, Центр образования № 45 — на 48-й.

В рейтинг также вошли Центр образования № 3 (71-е место), центр «Богородский» (73-е), «Старокупавинский лицей» (74-е), Центр образования № 5 (77-е), Центр образования № 21 (87-е), Центр образования № 12 (89-е), Центр образования № 9 (96-е) и Центр образования № 4 (100-е место).

Попасть в первую сотню удалось школам из 33 муниципалитетов региона. На втором месте по числу школ в рейтинге — Балашиха и Мытищи (по восемь), далее Электросталь (семь), Раменский и Орехово-Зуевский округа представлены шестью школами каждая.