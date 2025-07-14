Двенадцать новых пешеходных дорожек обустроили в Ленинском округе

В настоящее время идет обустройство пешеходных зон на улице Садовой от дома 12 в направлении к тубдиспансеру и на улице Школьной от дома 89, ведущей к парку «Тимохово-Салазкино». Процесс обновления состоит из пяти этапов: установки бордюров, формирования и укрепления щебеночного основания, укладки асфальтового покрытия и восстановления газона.

Планируется, что все работы будут закончены до конца лета. Общая протяженность модернизированных пешеходных дорожек составит около километра.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул, что каждый обновленный маршрут — это не просто новая дорожка, а вклад в развитие комфортной городской среды. «Мы активно работаем над тем, чтобы сделать передвижение по нашим улицам максимально комфортным и безопасным для жителей. Благодарю за ваше понимание и терпение в период проведения работ», — сказал руководитель муниципалитета.