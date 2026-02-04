Сегодня 10:12 Двенадцать котельных модернизируют в Чехове в 2026 году 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Отопление

Чехов

Ремонтные работы

При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках масштабной программы модернизации в округе ремонтируют 12 котельных. Один из ключевых объектов расположен в микрорайоне Венюково.

Котельная № 4 отапливает 44 многоквартирных дома, две школы, четыре детских сада и поликлинику. На объекте уже выполнили большую часть ремонтных работ. Тепломеханическое оборудование смонтировано и работает также на котельной № 27 в селе Новый быт, благодаря чему производительность объекта инфраструктуры значительно возросла. Сейчас капитальный ремонт идет на двух центральных городских котельных № 1 и №, а также на объектах в Крюкове, селах Дубна, Молоди, Талалихино и других.

«В этом году котельные будут сданы в эксплуатацию в полном объеме. То есть в новый сезон уже будут полностью работать на новом оборудовании», — заявил главный инженер «ЖКХ Чеховского района» Никита Попов.

Параллельно идет замена труб: всего планируется обновить 36 участков теплосетей общей протяженностью 42 километра. За последние пять лет в округе построили два новых водозаборных узла и отремонтировали канализацию на улице Чехова. В планах на ближайшие годы — реконструкция очистных сооружений и насосных станций. Эта масштабная госпрограмма модернизации систем тепло- и водоснабжения рассчитана до 2030 года и реализуется поэтапно.