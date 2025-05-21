Двенадцать дворовых территорий благоустроят в Щелкове в 2025 году

Комплексное обновление дворов началось в городском округе. В план благоустройства в 2025 году включены 12 объектов.

Дворовые территории приведут в порядок по следующим адресам: рабочий поселок Фряново, улица Победы, дома № 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а; дома № 4-6; проспект 60 лет Октября, дома № 9, 15, 17 и 2, 2а, 2а, 4; улица Беляева, дома № 8, 10 и 3а, 8а, 10а; деревня Богослово, дома № 9, 10, 12, 13; деревня Долгое Ледово, дома № 7а, 9, 11, 12; поселок Монино, улица Генерала Белякова, дома № 2, 4, улица Авиационная, 5, 7; улица Талсинская, 8, 8а, улица Сиреневая, 4, 4а, улица Комсомольская, 2, 2а; улица Гагарина, 1; деревня Медвежьи Озера, улица Юбилейная, дома № 1, 2, 3, 4, 7.

«Наполнение — по желанию жителей: детская или спортивная площадка, лавочки, дополнительные парковочные места, освещение, тротуары, замена дорожного полотна», — рассказал. глава городского округа Андрей Булгаков.

Специалисты уже приступили к работам. Благоустройство всех дворовых территорий будет завершено к сентябрю текущего года.