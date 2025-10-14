Две выставки открылись в Орехово-Зуеве

В Выставочном зале Орехово-Зуева одновременно открылись две новые экспозиции — «Взгляд с холста» и «Осенний вернисаж». Посетители смогут насладиться разнообразием картин, скульптур, гобеленов и других произведений искусства, созданных местными мастерами.

«Это редкое и радостное событие, когда сразу в большом и малом залах, а также в экспозиции в окнах здания, представлены работы Орехово-Зуевского отделения Всероссийской творческой общественной организации „Союз художников России“», — сообщила заведующая структурным подразделением МУК «ОЗГИКМ» «Выставочный зал» Наталья Воробьева.

В большом зале развернулась сборная выставка «Осенний вернисаж», объединившая работы членов Орехово-Зуевского отделения Союза художников. В общей сложности на ней представлено около 90 произведений, отражающих творческий поиск и вдохновение художников за последний год. Несмотря на название, экспозиция не ограничивается осенней тематикой, а демонстрирует широкий спектр жанров, стилей и сюжетов.

Малый зал стал площадкой для выставки памяти художника Александра Петрова «Взгляд с холста». С 2011 года в мастерской Александра Петрова сложилось творческое сообщество, где художники писали портреты обычных людей, представителей различных профессий, в том числе и творческих. На выставке представлены не только работы Александра Петрова, но и картины Сергея Пасина, созданные в стенах этой мастерской. Дополнительно небольшая экспозиция произведений Александра Петрова размещена в окнах здания Выставочного зала.

Выставка «Взгляд с холста» ждет посетителей до 27 октября. «Осенний вернисаж» продлится до 26 октября. Выставочный зал открыт для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.