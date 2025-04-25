Две выставки ко Дню Победы открылись в музее «Новый Иерусалим» в Истре

К 80-летию Победы в музее «Новый Иерусалим» муниципального округа Истра представили две выставки. В экспозиции можно увидеть фотографии, документы и даже специальные ящики, в которых перевозили экспонаты музея в военные годы.

Первая экспозиция — «Музей. Опаленные страницы» — посвящена судьбе самого музея, Новоиерусалимского монастыря и города Истры в период оккупации. Посетители увидят подлинные документы и фотографии, рассказывающие о том, что несмотря на разрушения и опасность, музей продолжал работать. Особое внимание уделили подвигу двух сотрудниц — Анны Даниловой и Веры Головановой, которые первыми вернулись в разрушенный город, чтобы отыскать и спасти экспонаты.

Вторая выставка — «Война. Победа. Память» — демонстрирует, как военные события нашли отражение в изобразительном и прикладном искусстве. Она насчитывает почти сто экспонатов: плакаты, фарфоровые изделия, миниатюры и скульптуры, созданные в годы войны.

Обе выставки стали частью постоянной экспозиции музея. Посетить их можно по единому билету.