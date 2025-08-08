Две выставки картин открыли в комплексе «Артишок» в Химках

Выставочный комплекс «Артишок» в Химках стал площадкой для открытия двух выставок картин. Экспозиции демонстрируют разные взгляды на мир искусства.

Тема выставки «Переход. Ощути»: поиск баланса между современными технологиями и человеком. Автор экспозиции Ирина Троицкая работает в стиле киберпанк-импрессионизм. Это сочетание текстурной живописи, яркого света, золотой потали и искусственного интеллекта.

«Мои картины — это возможность для зрителя на мгновение перестать листать ленту новостей, поднять взгляд и заметить человека рядом. Искусство — мост между миром цифровым и настоящим, между одиночеством в телефоне и поддержкой близких людей», — отметила член профессиональных союзов художников России Ирина Троицкая.

Еще одна выставка художницы Натальи Пугачевой «Цветы и Птицы» открывает трогательный мир вдохновения и природы.

«Мои картины — это легкость, отдых взгляду, что-то такое необычное и воздушное», — подчеркнула автор.

Посетить выставки можно до 28 сентября по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а. Вход бесплатный со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник и вторник — выходной.

Отметим, что понравившиеся картины можно приобрести. Часть выручки отправят в помощь бездомным животным и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.