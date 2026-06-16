Две выпускницы из Наро-Фоминска сдали ЕГЭ на 100 баллов

Яна Брусова из Софьинской школы и Злата Якименко из Апрелевской средней школы № 1 получили максимальные баллы на экзаменах по химии и литературе. Девушки планируют поступать в ведущие вузы страны.

Яна Брусова сдала химию на 100 баллов. Ее педагог Ольга Федотова отметила, что девушку отличает нестандартный подход к решению задач, который помог справиться с самыми сложными заданиями. Яна планирует стать химиком-технологом.

Злата Якименко получила высший балл по литературе. Она занимается в театральном кружке с детства, участвует в постановках Детского музыкального театра имени Наталии Сац и готовится поступать в Театральный институт имени Бориса Щукина.

Глава округа Роман Шамнэ поздравил выпускниц, их педагогов и родителей с блестящими результатами, назвав это большой победой. Он пожелал ребятам удачи на дальнейших экзаменах и уверенности в своих силах.