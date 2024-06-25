Две выпускницы гимназии №4 в Одинцове написали ЕГЭ на высший балл

Педагог по русскому языку и литературе Одинцовской гимназии № 4 Светлана Майорова подготовила двух выпускниц к Единому государственному экзамену. Обе девушки получили высший балл.

Выпускница Арина Сандаркина стала стобалльницей по литературе, а Арина Куртиева — по русскому языку.

«Эти девочки необыкновенно талантливы. <…> Я благодарна не только детям, но и их родителям, которые меня поддерживали и поддерживали детей. Мы в унисон пришли к этому замечательному результату. <…> Секрет успеха в трудолюбии. Весь март, апрель и май мы проверяли сочинения у детей ежедневно, чтобы разобрать работы и дать возможность найти ошибки и исправить их. Я очень рада, что у ребят все получилось и они смогли приблизиться к своей мечте», — рассказала Светлана Майорова.

Преподаватель отмечает, что благодаря интересным урокам у детей еще надолго останется любовь к литературе и чтению.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».