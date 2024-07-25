Две услуги для предпринимателей оптимизировали на «Госуслугах» в Подмосковье

Предприниматели Московской области могут воспользоваться электронными услугами. Для удобства представителей бизнеса на региональном портале оптимизировали еще две услуги, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Теперь сервис предпроверки ранее заключенного соглашения помогает избежать ошибок при заполнении отчета об использовании субсидии. По данным ведомства, на «Госуслугах» доступно свыше 170 сервисов для бизнеса — от оформления субсидий до выдачи необходимых разрешений и лицензий.

«Теперь обновлены сразу две услуги для предпринимателей. Благодаря новшествам удастся исключить ошибки при выборе меры поддержки в заявлении», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

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