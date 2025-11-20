Две уникальные операции по эндопротезированию провели в больнице в Наро-Фоминске

Врачи Наро-Фоминской больницы успешно провели две уникальные операции по эндопротезированию головки лучевой кости. Благодаря этому у двух пациентов с тяжелыми травмами удалось полностью восстановить функции локтя.

В медучреждение госпитализировали двух людей — 66-летнюю женщину с оскольчатым переломом головки лучевой кости и 55-летнего мужчину с дистальным переломом метаэпифиза. Обе травмы они получили при неудачном падении.

Поскольку было сложно зафиксировать переломы с помощью пластин, врачи приняли решение провести протезирование.

«Во время операции удаляются костные осколки, формируется специальное ложе в проксимальном отделе лучевой кости, после чего в него устанавливается эндопротез», — отметил заведующий травматологическим отделением Тавриз Аббасов.

Методика позволяет в кратчайшие сроки восстановить полную функцию локтевого сустава. После проведения операции люди могут сгибать, разгибать и вращать руку без ограничений.

По словам Аббасова, если бы специалисты решили действовать традиционным путем, выполнив удаление головки лучевой кости, это привело бы к физическим ограничениям.

Сейчас пациентов уже выписали домой. После периода реабилитации они смогут вернуться к привычной жизни.