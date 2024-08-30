Две тонны гумпомощи отправили жителям Курской области из Балашихи

Продукты, предметы личной гигиены, подушки, одеяла и две тонных других необходимых вещей отправили с гуманитарным конвоем из Балашихи в Курск. Участие сборе приняли депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, члены партии «Единая Россия», депутаты и молодогвардейцы округа.

Груз расфасовали в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» и направили на распределительный склад в Московской области.

«Это уже не первая наша отправка. Работа будет продолжаться наряду с отправкой гуманитарных грузов на новые территории России. Также определенное количество воды сегодня мы отправили нашим раненым, которые проходят лечение в Военно-морском госпитале в Купавне. Мой коллега — депутат Юрий Мельник приехал для получения этой части груза», — сказал Тарас Ефимов.

Местное отделение партии «Единая Россия» отправляет уже четвертую газель с гумпомощью.

«Через несколько недель мы планируем отправить еще одну машину в Курскую область. Хочется отметить жителей микрорайона 1 Мая, которые раз в месяц приносят гумпомощь. А представители школы с ОВЗ шьют нижнее белье для тяжелораненых бойцов СВО», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ульяна Кондрякова.

Напомним, в округе работают пункты сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям Курской области.

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