Две спортивные школы Воскресенска подтвердили олимпийский статус

Две спортивные школы городского округа Воскресенск 11 декабря подтвердили свой высокий олимпийский статус. Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию и Спортивная школа олимпийского резерва «Академия спорта» успешно прошли проверку на соответствие высочайшим стандартам, согласно решению комиссии Минспорта России.

Это достижение стало результатом кропотливой работы руководства школ, тренеров, методистов и спортсменов, а также управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа. Подтверждение олимпийского статуса является признанием системной работы и высокого уровня подготовки, который демонстрируют воспитанники этих учреждений.

Администрация округа пожелала школам, их руководителям, наставникам и спортсменам не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым победам и олимпийским высотам!