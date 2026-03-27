Две сотрудницы Мособлэнерго стали победительницами конкурса «Краса ЖКХ»

В Москве завершилось второе издание Всероссийского конкурса «Краса ЖКХ», который проводился в рамках «Межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства». Сразу две представительницы компании «Мособлэнерго» — Макушина Ирина и Никитина Татьяна — были удостоены дипломов победителя и статуэток «Краса ЖКХ». Это подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников энергетического комплекса Московской области.

Торжественная церемония награждения прошла в Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия». Конкурс собрал лучших специалистов со всей страны. Отбор проходил с 17 ноября 2025 года по 27 февраля 2026 года, было подано около 600 заявок. В результате 210 участниц стали победительницами в разных номинациях. Мероприятие способствовало формированию положительного имиджа отраслевых профессий и привлечению молодых специалистов.

«Краса ЖКХ» проводится второй год подряд комиссией по профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации многоквартирных домов Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ при поддержке Минстроя России. Организаторами также выступили инициативный проект Общественного совета при Минстрое России «Я — строитель будущего!» и актив федерального партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ». Конкурс подчеркивает роль и место женщины в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства.