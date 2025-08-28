Две школы в Красногорске полностью готовы к новому учебному году

Две школы Красногорска подготовлены к началу учебного года. Их в рамках депутатского контроля осмотрели Роман Володин и Богдан Андриянов.

Двери нового блока начальных классов в комплексе «Тетрис» откроются для младших школьников 1 сентября. Для детей здесь предусмотрены все детали — от оформления стен до безопасной мебели.

Здание БНК рассчитано на 160 мест и полностью укомплектовано: просторные учебные кабинеты, актовый зал, светлая столовая, хороший спортивный зал и ряд технических решений, обеспечивающих комфорт и безопасность обучения. Депутат Московской областной Думы Роман Володин отметил продуманность проекта, профессионализм застройщика и большую прилегающую территорию, которой, по его словам, могут позавидовать не все школы округа.

Также депутаты совместно с членом Общественной палаты Евгением Кричевским осмотрели новый корпус образовательного центра «Сабурово» в жилом комплексе «Митино О2».

Здание предназначено для 1 100 учащихся и помимо общеобразовательных классов включает мастерские — столярные, швейные и другие. Школы готовы принять учеников с начала учебного года.