Две школы в Коломне присоединились к проекту «Умные каникулы»

Проект «Умные каникулы» стартовал в Песковской школе и школе № 16 в Коломне. В его рамках ученики смогут побывать на экскурсиях и познакомиться с разными профессиями.

Для участников проекта подготовили познавательные активности. Это экскурсии в Москву и в Рязань, а также по родной Коломне и на местные предприятия.

«Для учеников пройдут оригинальные тематические дни — День мыльных пузырей, День шариковых ручек, День овощей, День русского кваса, День рисования рук и День оживления музейных экспонатов», — добавили в управлении образования администрации городского округа Коломна.

Также дети примут участие в физико-математической эстафете, интеллектуальном КВН, квестах «Морской бой» и «Математический экспресс». Старшеклассники начнут изучать основы искусственного интеллекта.

Часть программы будет посвящена творчеству Александра Пушкина. Для школьников проведут тематические викторины, «Свою игру», театральные постановки и флешмобы.