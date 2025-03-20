Две школы в Балашихе планируют открыть после капремонта к 1 сентября

Глава Балашихи Сергей Юров проверил ход капитального ремонта гимназии № 1 имени А. В. Баландина, которая была построена в 1972 году и ни разу не подвергалась обновлению. В осмотре также участвовали председатель совета депутатов Геннадий Попов и депутаты от партии «Единая Россия» Евгений Николаев и Вячеслав Крылов.

На данный момент в гимназии завершены все демонтажные работы и активно идут установки перегородок, замена окон и ремонт кровли. Внутренние инженерные сети также обновляются. Эти работы проводятся в рамках президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений. На объекте трудятся около 80 человек.

«Мы продолжаем контролировать капитальный ремонт школ. В этом году обновляем две школы: гимназию № 1 и школу № 32. На всех объектах активно ведутся строительные работы, после чего начнется благоустройство территории. Наша цель — сделать учебные заведения комфортными для детей», — сказал Юров.

В рамках новых планировок в гимназии появятся два новых учебных кабинета, учительская и актовый зал на 250 мест. Также планируется создать спортивное ядро и плац для линеек. Завершение капитального ремонта запланировано на осень 2025 года, а пока учащиеся временно переведены в третий корпус гимназии на улице Фучика, 5.

Сергей Юров и Геннадий Попов также осмотрели капитальный ремонт в школе № 32, где обновления коснутся всех аспектов — от фасада до внутренних помещений. Особое внимание уделяется утеплению здания с использованием высококачественных материалов. На пятом этаже будет обустроен большой спортивный зал.

«В школе № 32 мы расширим пищеблок и добавим новые классы, уделяя внимание подведению инженерных коммуникаций. Мы стремимся повысить комфорт условий обучения для наших школьников. Работы планируем завершить летом, чтобы 1 сентября школа открыла свои двери», — добавил Юров.

Капитальный ремонт школы № 32 начался в сентябре 2024 года с проектных работ и обследования здания, а в ноябре стартовал демонтаж. Этот проект является частью государственной программы по капитальному ремонту социальных объектов в рамках народной программы партии «Единая Россия».