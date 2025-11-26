Две школы полностью обновят в Лобне в 2026 году
В городе капитально ремонтируют сразу две школы — № 2 и № 3. Обе были построены в советское время и давно морально и физически устарели.
Качество и сроки работы строго контролируют в городской администрации. Глава Лобни Анна Кротова регулярно приезжает на стройплощадку. В зданиях демонтируют старые конструкции, заменят инженерные системы, окна и двери, обновят кровлю и фасад, проведут отделочные работы и установят новую мебель и оборудование.
В спортивном зале школы № 3 работает неутомимый помощник строителей — небольшой робот, который позволяет значительно ускорить демонтаж, снизить трудозатраты и повысить безопасность на стройплощадке. Всего за несколько дней старый бетонный пол превращается в груду строительных отходов.
«Идем в графике, возводим перегородки, заканчиваем кровлю, будем приступать к штукатурным работам. У нас большой опыт работы по капитальному ремонту. Поэтому 1 сентября дети пойдут в школу, это точно», — заверил главный инженер подрядной организации Александр Хайбулин.
Обновленное здание школы № 2 также откроется 1 сентября следующего года. Строители почти закончили ремонт крыши и демонтаж пола и старых перегородок при помощи робототехники.
В плане — не только реконструкция зданий, но и благоустройство территории. А в школе № 3 предусмотрено даже строительство зимнего сада взамен старой почти развалившейся теплицы. Стены школьных коридоров украсит монументальная роспись, посвященная Герою Советского Союза Василию Борисову, чье имя носит образовательное учреждение. Над созданием живописных изображений будет работать команда художника Алексея Шилова.
Пока идет ремонт, старшие ребята временно переехали в лицей «Авиатика», а малыши учатся в детском саду «Галактика», куда их привозят на специальных автобусах. А к новому учебному году ребята и педагоги вернутся в родные школы, где будут созданы все условия для учебы, творческого роста и расширения кругозора.