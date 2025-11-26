Две школы полностью обновят в Лобне в 2026 году

В городе капитально ремонтируют сразу две школы — № 2 и № 3. Обе были построены в советское время и давно морально и физически устарели.

Качество и сроки работы строго контролируют в городской администрации. Глава Лобни Анна Кротова регулярно приезжает на стройплощадку. В зданиях демонтируют старые конструкции, заменят инженерные системы, окна и двери, обновят кровлю и фасад, проведут отделочные работы и установят новую мебель и оборудование.

В спортивном зале школы № 3 работает неутомимый помощник строителей — небольшой робот, который позволяет значительно ускорить демонтаж, снизить трудозатраты и повысить безопасность на стройплощадке. Всего за несколько дней старый бетонный пол превращается в груду строительных отходов.

«Идем в графике, возводим перегородки, заканчиваем кровлю, будем приступать к штукатурным работам. У нас большой опыт работы по капитальному ремонту. Поэтому 1 сентября дети пойдут в школу, это точно», — заверил главный инженер подрядной организации Александр Хайбулин.