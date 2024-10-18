Две школы Подмосковья стали призерами всероссийского конкурса

В Москве подвели итоги финала XI всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2024». Две школы Подмосковья заняли призовые места. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования региона.

Конкурс проходил по четырем номинациям: «Лучшая инклюзивная школа», «Лучший инклюзивный детский сад», «Лучшая ресурсная организация по инклюзивному образованию» и «Лучшая организация детского отдыха».

Среди 40 финалистов из разных регионов две школы Московской области вошли в число победителей. Основная школа № 7 Сергиево-Посадского округа заняла третье место в номинации «Лучшая ресурсная организация», а коломенская школа № 16 — первое место в номинации «Вариативность форм инклюзивного образования».

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