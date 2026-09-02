Две школы открыли после капремонта в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске 1 сентября после капитального ремонта открылись школы № 5 и первый блок школы № 6. Преображение учреждений стало возможным благодаря госпрограмме капремонта соцобъектов в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Для наро-фоминской школы № 5 этот День знаний стал особенным вдвойне: после капитального ремонта она вновь открыла двери для учеников. За год школа полностью преобразилась: современное пространство, новое оборудование, обновленные классы и коридоры.

В школе № 6 отремонтировали первый блок, уже идет ремонт второй очереди. Полностью обновленная школа откроется в 2027 году. Обновленное пространство вызвало восторг у учеников и родителей.

Для первоклассников знакомство со школой стало настоящим праздником — каждому вручили мороженое.

Масштабные преобразования стали возможны благодаря государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках национального проекта «Молодежь и дети».