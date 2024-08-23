Две школы Одинцова попали в топ-100 лучших в Подмосковье

Два учебных учреждения из Одинцовского округа попали в рейтинг лучших школ Подмосковья. Ими стали лицей № 10 и Областная гимназия имени Евгения Примакова.

Рейтинг лучших школ в Подмосковье ведется с 2016 года. Результаты огласили 22 августа на педагогическом форуме, который прошел в Доме правительства Московской области.

Абсолютным лидером в образовании стала Областная гимназия имени Евгения Примакова. Она разделила победу с Физтех-лицеем имени Петра Леонидовича Капицы. Также в числе лучших школ региона оказались Сергиево-Посадский физико-математический лицей, лицей № 10 в Одинцове, гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах.

«Особенно хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не привилегированность, а то, что они всегда открыты. Благодарен и другим нашим средним образовательным учреждениям, которые не стесняются предлагать новое, не стесняются учиться, не стесняются искать и улучшать свои показатели», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Один из ключевых показателей школьной успеваемости — Единый государственный экзамен. В этом году в Одинцовском округе 100 баллов по разным предметам набрали более 50 выпускников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».