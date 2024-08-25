Две школы Можайска вошли в рейтинг лучших учебных заведений Подмосковья
Школы № 1 и № 2 в Можайске попали в рейтинг лучших учебных заведений Московской области. Результаты огласили на пленарном съезде учителей 22 августа.
Рейтинг лучших учебных заведений составляли по нескольким критериям — успехам в олимпиадах, результатам на ЕГЭ, достижениям в спорте. Школы № 1 и № 2 в Можайске попали в «зеленую зону». Образовательные учреждения получат грант на развитие.
Церемонию награждения лидеров провел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Поздравили педагогов официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, заместитель председателя Правительства региона Илья Бронштейн, министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования Московской области Артем Охрименко.
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