Две школы и детский сад отремонтировали в Одинцове в этом году

На еженедельном заседании под председательством главы Одинцовского округа Андрея Иванова представили результаты капремонтов образовательных учреждений. В этом году ремонт провели в школе № 2, Большевяземской школе и детском саду № 65. Все работы выполнила компания «Трансстрой».

Заместитель главы Одинцова Олег Дмитриев отметил, что реконструкцию проводили с учетом рекомендаций правительства и личных пожеланий главы округа.

Так, в детском саду № 65 на 218 миллионов рублей увеличилась сумма контракта из-за необходимости дополнительных работ. Подрядчик завершил ремонт и передал объект 27 сентября.

Кроме того, в 2025 году планируют обновить Голицынскую школу № 1. Там расширят пищеблок и актовый зал, а также обустроят помещение для занятий физкультурой.

В следующем году в Голицыно отремонтируют детский сад № 20, там заключат контракт с новым подрядчиком, который ранее не работал в округе. Андрей Иванов подчеркнул, что необходимо контролировать работы, а также встречаться с подрядчиками для устранения возможных проблем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».