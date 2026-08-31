Две школы Химок вошли в число лучших в Подмосковье

«Химкинский лицей» и школа «Триумф» вошли в рейтинг лучших школ Московской области по итогам 2026 года. Лицей занял 19-е место, школа «Триумф» — 43-е.

Рейтинг лучших школ Подмосковья формируется с 2016 года на основе ЕГЭ, олимпиад, спортивных достижений и эффективности дополнительного образования. В прошлом году оба учреждения также были в числе лучших.

«Позиции в региональном рейтинге — результат большой работы педагогов, учеников и родителей. Особенно важно, что химкинские школы стабильно подтверждают высокий уровень образования и из года в год входят в число лучших в Подмосковье», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Химок Руслан Шаипов.

Награды руководителям школ вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев на ежегодном Форуме педагогов Подмосковья в Доме Правительства региона. «Химкинский лицей» в Новых Химках возглавляет Лидия Куманяева — кандидат наук, почетный работник сферы образования РФ. Школа «Триумф» под руководством Дины Епифановой объединяет четыре отделения и является правопреемником гимназии № 4 и лицея № 11.

На форуме педагоги также обсудили внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в учебный процесс.