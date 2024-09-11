Две школьницы из Воскресенска вышли в полуфинал конкурса социальных инициатив

В полуфинале всероссийского конкурса «Большая перемена» участвуют две гимназистки из городского округа Воскресенск —Виктория Павлова и Ольга Турок. Девушки вернулись из Липецка, где разработали свои социальные проекты.

Участники всероссийского конкурса «Большая перемена» проходят четыре этапа: два дистанционных, полуфинал и финал.

Жюри оценивает многозадачность конкурсантов, их креативность, а также готовность прийти на помощь другим.

Виктория Павлова из девятого класса Москворецкой гимназии выбрала направление о волонтерстве «Делай добро». Ее коллега по конкурсу Ольга Турок из одиннадцатого класса гимназии № 1 работает над проектом в сфере педагогики и информационных технологий.

Школьницы планируют победить в финале конкурса, который проведут в международном детском центре «Артек», и получить гранты на реализацию проектов.

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