Две школьницы из Солнечногорска написали ЕГЭ на 100 баллов

Ученица школы № 4 Варвара Редькина и ученица школы «Лесные озера» Яна Грива показали максимальный результат на экзамене по литературе. Глава муниципалитета поздравил выпускниц, их семьи и педагогов с замечательным достижением.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков пожелал девушкам, чтобы этот успех стал первым шагом к новым победам и большим свершениям. В муниципалитете предусмотрены выплаты из местного бюджета: выпускник, набравший максимальное количество баллов, получит 100 тысяч рублей, а его наставник — 200 тысяч рублей за каждого ученика, набравшего 100 баллов.

Варвара и Яна — первые школьницы в округе, получившие такой результат в этом году. Администрация выразила гордость за выпускниц, которые показали высокий уровень знаний. Воспитанники образовательных учреждений и их наставники ждут новых побед.​​