Спортсмены из Котельников стали призерами турнира по настольному хоккею

В Реутове завершился турнир по настольному хоккею «Кубок Столицы». Спортсмены из Котельников показали отличные результаты, завоевав две серебряные медали.

Турнир собрал игроков из Москвы, Волгограда, Курска и Подмосковья. В составе команды городского округа Котельники выступали два представителя — Арешкин и Капсамун. Оба спортсмена достойно проявили себя в напряженных матчах.

В отборочных играх первого дивизиона тренер спортивной школы «Котельники» Арешкин прошел в плей-офф и после упорной борьбы вышел в финал, где занял второе место. Станислав Капсамун, воспитанник той же школы, преодолел соперников из Курска и Москвы, дойдя до финала высшего дивизиона. Несмотря на отличную игру, Станислав уступил более опытному мастеру из Волгограда, завоевав серебро.

Оба спортсмена были награждены медалями за свои достижения, продемонстрировав высокий уровень игры и спортивное мастерство.

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