Две программы благоустройства завершили в Можайске

В Можайске продолжается благоустройство в рамках программы регионального министерства по содержанию территорий. В округе полностью привели в порядок пешеходные коммуникации и выполнили ремонт «большими картами». До конца лета планируют завершить обновление дворов.

Комплексные работы уже завершили во дворах по ряду адресов: в Можайске на улице 20 Января, дома 26, 4, а также на улице Дмитрия Пожарского, дом 4а. В рамках программы «Пешком» обустроили пешеходную зону на улице Мира — от дома 109 до КП. Полностью выполнен план ремонта «большими картами» в Можайске, в деревне и поселке Красный Балтиец — работы охватили сразу несколько домов на разных улицах.

Впереди — благоустройство еще ряда локаций в Можайске: на улице Желябова, дом 14, а также на улицах Красноармейской, Фрунзе и Московской.

Как ранее отмечалглава ведомства Игорь Даниленко, спрос на такие работы остается высоким. Асфальт во дворах серьезно страдает из-за перепадов температур. Муниципалитеты заранее провели оцифровку всех дефектов.

В прошлом году план перевыполнили на 30%, обновив около 400дворов. В текущем году задача масштабнее: предстоит привести в порядок свыше 420 территорий общей площадью более 667 тысяч квадратных метров.

С полным адресным перечнем объектов на текущий год можно ознакомиться на сайте министерства.