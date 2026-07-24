Две программы благоустройства завершили в Лыткарине

В Лыткарине подвели итоги промежуточного этапа благоустроительных работ, проводимых в рамках региональной программы. Как сообщили в областнос министерстве по содержанию территорий, специалисты полностью выполнили план по обустройству пешеходных коммуникаций и ремонту «большими картами», а также завершили комплексное обновление трех дворов. До конца лета планируется сдать еще один объект.

В рамках программы «Пешком» в Лыткарине обустроено 15 пешеходных маршрутов. Работы затронули улицы Парковую, Набережную, Советскую, Комсомольскую, Октябрьскую, Ухтомского, а также Тураевское шоссе и другие локации. Кроме того, полностью выполнен ремонт асфальтового покрытия «большими картами» на нескольких десятках адресов, включая дома в шестом микрорайоне, на улицах Набережной, Парковой, Октябрьской, Пионерской и других. Завершено комплексное благоустройство дворов на улице Ленина, Парковой, Спортивной, Первомайской и Советской. В планах до конца лета — завершить работы во дворе на улице Сафонова.

Глава министерства Игорь Даниленко ранее отмечал, что асфальт во дворах особенно страдает после зимы из-за перепадов температур. К ремонтной кампании готовились заранее: муниципалитеты провели оцифровку всех дефектов. В прошлом году план был перевыполнен на 30% — отремонтировано порядка 400 дворов. В этом году поставлена цель обновить более 420 территорий общей площадью свыше 667 тысяч квадратных метров.