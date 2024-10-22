Две площадки для детей и занятий воркаутом установят в деревнях в Подольске

В двух деревнях Подольска установят площадки для занятий спортом и игр. Они появятся в деревнях Алтухово и Лаговское.

Заместитель главы городского округа Подольск Александр Кондратюк и начальник отдела по благоустройству Анастасия Морякова посетили территории, где установят площадки.

Комплекс для занятий воркаутом площадью 100 квадратных метров со специальным противоударным покрытием и турниками появится в деревне Лаговское по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Детскую площадку увеличат до 150 квадратных метров в деревне Алтухово. Там установят малые архитектурные формы, в том числе игровой комплекс, качели, балансир и лавочки для родителей. Специалисты также сделают безопасное покрытие для подвижных игр.

Работы планируют завершить до конца октября при благоприятной погоде.

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