Две пляжные зоны подготовили к летнему сезону в Химках

К началу летнего сезона в Химках подготовили две комфортные зоны отдыха у воды — в парках Льва Толстого и «Экоберег». Для удобства жителей и гостей округа здесь установили шезлонги, душевые кабины, туалеты и современные спасательные вышки.

В парке Льва Толстого обновили пляж: завезли свежий чистый песок, а также отремонтировали детскую игровую и спортивную площадки с уличными тренажерами. Для отдыхающих появились новые скамейки и урны. Пространство создано как для семейного отдыха, так и для активных занятий спортом на свежем воздухе.

Особое внимание уделили безопасности: провели обработку территории от клещей, водолазы проверили дно водоема, а спасатели ежедневно дежурят, обеспечивая порядок и оперативную помощь.

Важно помнить, что купание на пляжах запрещено — канал имени Москвы является судоходным путём, и плавание здесь опасно для жизни. В случае происшествий обращайтесь к спасателям на месте или звоните в экстренную службу по номеру 112.