Две персональные выставки открыли в Химках

Художники Александр Белугин и Борис Хромов представили в выставочном комплексе «Артишок» в Химках результаты своих многолетних творческих поисков. Экспозиции включают как абстрактные живописные работы, так и образы русских женщин в традиционных кокошниках.

Александр Белугин, создатель графического стиля «русское укие» и живописного направления «протофлексы», демонстрирует проект «Земные небеса», над которым работал десять лет. В основе его произведений лежит акцент на случайность цветовых и композиционных решений. Как поясняет сам художник, это своего рода дневник лирического героя.

Во второй экспозиции представлена серия работ Бориса Хромова «Бояре, а мы к вам пришли…», посвященная образам девушек в кокошниках. Через форму традиционного головного убора автор раскрывает характер и красоту русской женщины, сочетая детальный минимализм со сказочностью образов.

«Форма кокошника позволяет задать любое цветовое решение и получить неповторимый образ русской женщины. Когда они смотрят, то словно оживают, трудно пройти мимо. Поневоле обернешься и всмотришься в их глаза, лица, головной убор. Словно это наши бабушки, прабабушки, прапрабабушки смотрят на тебя любящими глазами», — поделился художник Борис Хромов.

Посетить выставки можно до 9 ноября. Режим работы комплекса: с 10:00 до 18:00, понедельник и вторник — выходные дни. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.