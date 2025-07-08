Две пары в Сергиевом Посаде отметили 50-летие совместной жизни

В Сергиевом Посаде отметили День семьи, любви и верности у памятника Петру и Февронии Муромским. В этот день две пары отметили золотую свадьбу, а еще одна поженилась на выездной регистрации.

Максим и Яна Жуковы познакомились 1,5 года в компании друзей. Они поняли, что им хорошо вместе, и решили пожениться. В ЗАГСе им предложили заключить брак на выездной церемонии в День семьи, любви и верности.

«Нам предложили выездную регистрацию брака у памятника Петру и Февронии. Мы согласились. Почему бы и нет? В таком формате этот день запомнится нам особенно», — сказали молодожены Жуковы.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова приехала поздравить новобрачных. Она вручила молодым поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и билеты в «Театральный ковчег в Дубраве».

«Самое главное — любить, уважать и быть терпеливыми. А еще важно вместе строить планы, мечтать, идти по одной дороге. Друг с другом должно быть интересно, тогда будет и 50, и 60, и 70 лет совместной жизни», — сказала Оксана Ероханова.

Ольга Ивановна и Андрей Александрович Козловы познакомились в институте. Они учились в одной группе, сидели за одной партой, и так дружба переросла в любовь. Они вырастили сына и дочь, а теперь помогают им воспитывать внуков. Кроме того, супруги все жизнь проработали на местных заводах: она — на Скобянке, а он — Хотькове.

«Любовь, конечно, должна быть, но еще должно быть уважение и нужно, конечно же, запастись терпением», — сказали они.

Николай Николаевич и Любовь Александровна Щеголятовы оба работали на заводе № 6 школьного приборостроения. После свадьбы Любовь Александровна посвятила себя воспитанию детей, а Николай Николаевич до пенсии работал в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. У Щеголятовых есть традиция: каждый год на Рождество собирать детей и внуков, чтобы вместе лепить пельмени «с сюрпризами».

Юбиляров совместной жизни и новобрачных поздравил клирик Сергиево-Посадского благочиния отец Сергий Демин. Он подчеркнул, что слово «супруги» переводится как «два вола в одной упряжке». Это значит, что Максиму и Яне предстоит запастись терпением, пониманием и уважением, чтобы отметить 50-летие совместной жизни вместе с детьми и внуками.