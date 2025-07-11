Две пары молодоженов заключили брак в День семьи в Подольске

В светлый праздник, День семьи, любви и верности, в Подольске зародились две новые ячейки общества. Местом для этого знакового события молодожены выбрали органный зал культурно-просветительского центра «Дубровицы».

Дмитрий и Евгения познакомились два года назад. Жених — романтик, он сделал предложение своей девушке 14 февраля, в День всех влюбленных, на самом высоком пике горы курорта в Сочи.

Вторая пара — Антон и Юлия Крицкие. Оба супруга — офицеры Вооруженных Сил РФ. Познакомились шесть лет назад в Москве, когда начали вместе служить в одной воинской части. Долго были просто сослуживцы, потом стали друзьями, но любовь взяла свое. Антон сделал первый шаг и пригласил Юлию на свидание — покататься на канатной дороге на Воробьевых горах. На романтической встрече он и сделал предложение. Сейчас их семья ждет пополнение — второго ребенка.

«Мы счастливы, все прекрасно, как и ожидали. Все прошло идеально», — поделились впечатлениями от церемонии Юлия и Антон.

Поздравить молодоженов пришли председатель окружного совета депутатов Алексей Никулин и начальник 16-го окружного управления социального развития Ольга Орлова. После торжественной части новоиспеченным супругам подарили ромашки, символы праздника, и чайные сервизы.